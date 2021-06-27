Обязательную вакцинацию от коронавируса могут ввести для российских врачей

Санкт-Петербург, 27 июня. Обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции могут ввести для медиков в России. Инициатива принадлежит главврачу городской больницы № 26 Санкт-Петербурга Василию Дорофееву.

Введение обязательной прививки от коронавируса является правильным путем для руководителя, чтобы защитить своих сотрудников, считает Дорофеев. Эпидемиологическая обстановка опасная из-за возможности заражения. Поэтому допустить человека к работе без индивидуальной защиты, частью которой является вакцинация, нельзя, подчеркнул главврач.

Обязательную вакцинацию введут еще в восьми российских регионах с 28 июня. Об этом ранее сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.