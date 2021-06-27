Насильник с разбитой бутылкой напал на девушку в Мурине

Санкт-Петербург, 27 июня. Злоумышленник забежал за прохожей в дом на Воронцовском бульваре. Он угрожал разбитой бутылкой и попытался изнасиловать девушку.

Мужчина прошел за пострадавшей в парадную. Затем, по заявлению девушки, он пытался изнасиловать ее, угрожал разбитой стеклянной бутылкой и порезал ей руку. Потерпевшей удалось сбежать от нападавшего.

Она написала заявление в полицию Всеволожского района Ленобласти, рассказал источник ФАН в правоохранительных органах. Поиском злоумышленника занимаются сотрудники уголовного розыска. По делу ведется доследственная проверка.

Суд вынес приговор экс-замначальника городского отдела полиции, сообщал ФАН. Фигурант признан виновным в совершении преступлений на сексуальной почве.