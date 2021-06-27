Беглов выразил соболезнования близким скончавшейся блокадницы Леоненко

Санкт-Петербург, 27 июня. Губернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной блокадницы Валентины Леоненко.

Валентина Ивановна была президентом Международной ассоциации общественных организаций блокадников Города-героя Ленинграда, в которую входят 109 организаций из 65 городов России и 39 городов зарубежных государств.

С 16 лет она лечила раненых солдат, строила укрепления на Пулковских высотах, копала траншеи и окопы у Кировского завода. После войны посвятила себя педагогическому труду.

«Валентина Иванова свято хранила память о тяжелых блокадных годах, о подвиге поколения, защитившего Родину. По инициативе возглавляемой ею организации изданы десятки томов, посвященных блокаде», — приводит слова Беглова пресс-служба администрации города.

Уход Валентины Ивановны стал тяжелой утратой для Петербурга. Губернатор выразил глубокие соболезнования ее родным, близким и всем, кто был рядом.

Несколько дней назад скончалась главный федеральный инспектор по Ленинградской области аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Татьяна Лукаушкина. Глава Ленобласти Александр Дрозденко и сенатор Сергей Перминов выразили соболезнования ее семье и друзьям.