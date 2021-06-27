Водитель BMW насмерть сбил велосипедиста на проспекте Энгельса

Санкт-Петербург, 27 июня. Велосипедист погиб при столкновении с иномаркой. Инцидент произошел на проспекте Энгельса.

По предварительной информации, велосипедист двигался по средней полосе дороги. Когда он подъехал к пешеходному переходу, его догнали три автомобиля. Один из низ — BMW начал резко перестраиваться и в итоге сбил велосипедиста.

Пострадавший мужчина скончался от полученных травм. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося.

Ранее курьер на самокате столкнулся с автомобилем каршеринга в Петербурге. В настоящее время самокатчик находится Елизаветинской больнице.