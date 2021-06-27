Пять автомобилей столкнулись на Васильевском острове в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 июня. Массовая авария случилась на Васильевском острове в Северной столице. Одновременно столкнулись сразу пять автомобилей.

Дорожный инцидент произошел рано утром на 8-й линии. Очевидцы засняли произошедшее на видео с помощью смартфона, после чего выложили в Сеть.

На кадрах видно, как пять легковых автомобилей буквально раскидало по проезжей части. Сперва корейская легковушка вылетела на встречную полосу движения и столкнулась с BMW, а немецкая машина уже столкнулась с другими транспортными средствами. В результате ДТП движение на пересечении 8-й линии и набережной реки Смоленки было достаточно затруднено.

Ранее сообщалось, что в Кемерове попали в ДТП несколько автомобилей. В результате аварии пострадали шесть человек.