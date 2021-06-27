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Названо количество выпускников, которые посетили праздник «Алые паруса»

Общество
Названо количество выпускников, которые посетили праздник «Алые паруса»
Пресс-служба Пятого канала

Санкт-Петербург, 27 июня. Смольный озвучил количество посетителей праздника «Алые паруса», который проходил в Петербурге в ночь на 26 июня.

Традиционный праздник выпускников в Северной столице посетило порядка 39 тыс. человек. Из них 30 тыс. — это выпускники школ. Остальные 9 тыс. — выпускники СПО. Однако в комитете по образованию подчеркнули, что это примерные цифры. Там отметили, что их уже называли ранее, исходя из количества приглашений.

В течение праздника выпускники могли насладиться фееричным шоу. На Дворцовой площади выступали популярные артисты, а после с набережных запустили фейерверки. Окончанием праздника традиционно стал выход брига «Россия» в акваторию Невы.

Ранее ведущие праздника Иван Ургант и Дарья Александрова поделились впечатлениями от «Алых парусов». Знаменитости сказали напутственные слова выпускникам.

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петербург праздник алые паруса
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