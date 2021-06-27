Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 июня 15:29
15:27
Политика
Земан заподозрил лидеров ЕС в неполноценности из-за отказа общаться с Путиным
15:26
Происшествия
Суд в Липецкой области арестовал 19-летнего организатора «групп смерти»
15:23
Евро 2020
Андрей Талалаев считает закономерным результат сборной России на Евро-2020
15:22
Происшествия
Купание в бочке закончилось смертью для подростка в Подмосковье
15:18
Общество
Врач-терапевт поддержал совет Роспотребнадзора избегать физических нагрузок в жару
15:15
Общество
Число жертв коронавируса в Пензенской области перевалило за тысячу
15:11
Общество
Эксперты Роскачества проверили более 40 марок пельменей
15:08
Общество
Фальков объяснил, нужен ли ПЦР-тест на COVID-19 при поступлении в российские вузы
15:08
Экономика
Бизнес стал чаще использовать СБП после обнуления комиссии
15:07
Общество
Нижегородские медведи отправились в «свадебное путешествие» и попали на видео
Все новости

Аферисты выманили у пенсионерки из Петербурга более миллиона рублей

  /   Обновлено: 27 июня 2021 14:47
Происшествия
Аферисты выманили у пенсионерки из Петербурга более миллиона рублей
pixabay.com  /  congerdesign

Санкт-Петербург, 27 июня. Мошенники убедили 80-летнюю женщину перевести им более 1 млн рублей, представившись сотрудниками правоохранительных органов.

Пожилая петербурженка обратилась в полицию и рассказала, что услышала по радио о помощи людям, пострадавшим от действий мошенников. В 2019 году пенсионерка стала жертвой аферистов и лишилась сбережений, в связи с чем позвонила по указанному номеру, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Ей ответил неизвестный, который представился капитаном юстиции. Он сообщил, что списанные ранее средства можно вернуть с большими процентами. На следующий день заявительнице позвонила девушка, которая заявила, что для оформления возврата необходимо уплатить «налог».

Тогда женщина отправилась к банкомату и перевела на различные счета более 1 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Личности подозреваемых устанавливаются.

Еще одна пожилая жительница Северной столицы отдала мошенникам 7 млн рублей. Они позвонили ей и сообщили, что ее накопления скоро «сгорят», после чего заставили перевести их на указанные счета.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Аферисты выманили у пенсионерки из Петербурга более миллиона рублей
петербург мошенничество пенсионерка
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru