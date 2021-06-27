Аферисты выманили у пенсионерки из Петербурга более миллиона рублей

Санкт-Петербург, 27 июня. Мошенники убедили 80-летнюю женщину перевести им более 1 млн рублей, представившись сотрудниками правоохранительных органов.

Пожилая петербурженка обратилась в полицию и рассказала, что услышала по радио о помощи людям, пострадавшим от действий мошенников. В 2019 году пенсионерка стала жертвой аферистов и лишилась сбережений, в связи с чем позвонила по указанному номеру, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Ей ответил неизвестный, который представился капитаном юстиции. Он сообщил, что списанные ранее средства можно вернуть с большими процентами. На следующий день заявительнице позвонила девушка, которая заявила, что для оформления возврата необходимо уплатить «налог».

Тогда женщина отправилась к банкомату и перевела на различные счета более 1 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Личности подозреваемых устанавливаются.

Еще одна пожилая жительница Северной столицы отдала мошенникам 7 млн рублей. Они позвонили ей и сообщили, что ее накопления скоро «сгорят», после чего заставили перевести их на указанные счета.