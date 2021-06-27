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Около 20 дополнительных прививочных пунктов откроют в Петербурге

  /   Обновлено: 27 июня 2021 14:38
Общество
Около 20 дополнительных прививочных пунктов откроют в Петербурге
Невские Новости

Санкт-Петербург, 27 июня. Дополнительные пункты вакцинации от коронавирусной инфекции откроют в Санкт-Петербурге с 1 июля.

Об этом сообщил главный внештатный специалист по медицинской профилактике комитета по здравоохранению города Дмитрий Ченцов. Еще 17 прививочных пунктов появятся в Северной столице. Их организуют в шатрах на открытом воздухе, в также в торговых центрах «Заневский каскад» и «Французский бульвар».

Прививка от коронавируса является жизненно необходимой, так как позволяет защитить от летального исхода даже при наличии новых мутаций. Об этом ранее заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

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