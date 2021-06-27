Земельные участки под Петербургом резко выросли в цене

Санкт-Петербург, 27 июня. Стоимость земельных участков в поселках под Северной столицей за полгода увеличилась на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, передает ГК «Максимум Life Development».

В цене растут и готовые коттеджи и загородные дома, сообщает РБК. Средняя стоимость таких объектов на территории Ленинградской области превысила в общей сложности 10 млн рублей. Однако, несмотря на очевидные изменения на рынке, спрос не падает и сохраняется на уровне прошлого года, когда на фоне пандемии коронавируса многие стремились перебраться за город.

С начала 2021 года стоимость земли увеличилась до 160 тыс. рублей за «сотку», отметили специалисты компании. На рост цен влияют традиционные факторы: например, местоположение предлагаемых участков, готовность поселков, а также наличие необходимых коммуникаций.

С января по май текущего года в Москве заключили свыше 28 тыс. ипотечных сделок в новостройках. Данный показатель почти вдвое больше, чем за первые пять месяцев 2020-го.