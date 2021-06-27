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Общество
Петербуржцы выстроились в очередь за вакциной от COVID-19 в торговых центрах
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Петербуржцы выстроились в очередь за вакциной от COVID-19 в торговых центрах

Общество
Петербуржцы выстроились в очередь за вакциной от COVID-19 в торговых центрах
Global Look Press  /  Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Санкт-Петербург, 27 июня. Десятки жителей Санкт-Петербурга выстроились в очередь к пунктам вакцинации, расположенным в крупнейших торговых центрах города.

Пользователи социальных сетей сообщают об очередях, образовавшихся к пунктам вакцинации от коронавирусной инфекции, расположенных в торговых центрах Санкт-Петербурга. В частности, они наблюдаются в «Европолисе», «Охта Молле» и «Мега Дыбенко». В очередях за вакциной стоят десятки человек. Как отмечают представители городской администрации, вакцинация от COVID-19 пользуется большим спросом среди петербуржцев. Так, за сутки 20 тысяч жителей города сделали прививки.

Вакцинация позволяет организму выработать антитела к коронавирусной инфекции и защитить человека от заражения тяжелой формой COVID-19. О важности прохождения вакцинации ранее заявила и представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

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вакцинация торговый центр очередь коронавирус
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