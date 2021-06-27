Петербуржцам стало доступно общественное пространство внутри Гостиного двора

Санкт-Петербург, 27 июня. Новое общественное пространство стало доступно жителям Петербурга внутри Гостиного двора. Раньше на территорию можно было попасть только при наличии пропуска.

Размеры городского объекта достигают шести тысяч квадратных метров. На этой территории гости и жители Северной столицы могут полюбоваться высаженными цветами и деревьями. Кроме этого, там установили фонтаны, скамейки и качели.

«В течение лета мы планируем построить большой фуд-холл, романтичные террасы, лекторий и концертную площадку», — заявили организаторы общественного пространства.

Ранее стало известно, что зарубежные фанаты во время Евро-2020 влюбились в Петербург. Приехавшие в гости иностранцы пришли в восторг от города.