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Петербургский зимний дворец отмечает 267 день рождения

Общество
Петербургский зимний дворец отмечает 267 день рождения
wikipedia.org  /  Ulyana a

Санкт-Петербург, 27 июня. Зимний дворец в Санкт-Петербурге отмечает свой очередной день рождения. Однако мало кто знает, что архитектурному сооружению пришлось пройти множество испытаний.

Проект дворца, который создал итальянский архитектор Франческо Бартоломео Растрелли, был подписан лично императрицей Елизаветой Петровной. Правительница утвердила документ 27 июня 1754 года, передает «Парламентская газета».

Изначально здание было построено Петром I в 1708 году. Оно представляло собой двухэтажный дом с черепичной крышей и высоким крыльцом. В 1731 году императрица Анна Иоанновна поручила перестроить дворец итальянскому архитектору. Также была изменена императорская резиденция, а 7 ноября 1917 года петербургский замок захватили красногвардейцы. От погрома солдат пострадали бывшие комнаты Александра III. Спустя несколько дней после этого события, власти признали Зимний дворец и Эрмитаж государственными музеями и взяли их под охрану.

Ранее «Газпром» и Государственный Эрмитаж подписали соглашение о сотрудничестве. Соглашение о намерениях было согласовано генеральным директором ФГБУК «Государственный Эрмитаж» Михаилом Пиотровским и председателем Правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.

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