Петербург вновь побил рекорд по количеству вакцинированных от коронавируса за сутки

Санкт-Петербург, 26 июня. Рекордное количество жителей Петербурга сделало себе прививку от коронавирусной инфекции за последние сутки.

Власти Северной столицы сделали все возможное для того, чтобы создать в городе максимально комфортные условия вакцинации от COVID-19. В данный момент в Петербурге развернуто 134 пункта для прививки от этой опасной инфекции, а при поликлиниках работают выездные бригады медиков.

«25 июня первый укол вакцины получили 13 855 человек, еще 5788 человек завершили прививочный цикл. За сутки было выполнено 19 643 инъекции», — сообщил Смольный.

Недавно стало известно, что в медучреждения Северной столицы поступила крупная партия вакцины от коронавируса «Спутник V». В данный момент в распоряжении медиков есть порядка 222 тыс. доз препарата. По словам губернатора города Александра Беглова, эта поставка вакцины от коронавируса является одной из самых крупных.