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Транспортная прокуратура проводит проверку после аварии в Финском заливе

  /   Обновлено: 26 июня 2021 20:46
Происшествия
Транспортная прокуратура проводит проверку после аварии в Финском заливе
Северо-Западная транспортная прокуратура

Санкт-Петербург, 26 июня. Столкновение гидроцикла и теплохода в Финском заливе заинтересовало Северо-Западную транспортную прокуратуру.

Сотрудники надзорного ведомства проверят исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. Капитан теплохода будет вызван для дачи объяснений.

Инцидент произошел в субботу вечером. Гидроцикл после аварии получил повреждения, однако водитель при этом не пострадал. Теплоход, на борту которого находились семь пассажиров, продолжил движение.

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петербург авария теплоход гидроцикл
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