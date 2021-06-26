Транспортная прокуратура проводит проверку после аварии в Финском заливе

Санкт-Петербург, 26 июня. Столкновение гидроцикла и теплохода в Финском заливе заинтересовало Северо-Западную транспортную прокуратуру.

Сотрудники надзорного ведомства проверят исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. Капитан теплохода будет вызван для дачи объяснений.

Инцидент произошел в субботу вечером. Гидроцикл после аварии получил повреждения, однако водитель при этом не пострадал. Теплоход, на борту которого находились семь пассажиров, продолжил движение.