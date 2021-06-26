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Злоумышленник в маске незаметно вытащил телефон из кармана петербургской студентки

  /   Обновлено: 26 июня 2021 15:04
Происшествия
Злоумышленник в маске незаметно вытащил телефон из кармана петербургской студентки
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Санкт-Петербург, 26 июня. Полицейские устанавливают личность предполагаемого похитителя. Инцидент произошел возле станции метро «Пионерская».

В отделение полиции обратилась 20-летняя студентка. Девушка пояснила, что у нее исчез iPhone, когда она стояла возле лотка с фруктами. Телефон лежал в кармане куртки. Заявительница подчеркнула, что никого подозрительного рядом не заметила. Пострадавшая оценила ущерб в 14 тысяч рублей, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Силовики просмотрели запись с камеры наблюдения. Правоохранители заметили, что к студентке приблизился мужчина в черной маске с разноцветным рюкзаком, а затем почти сразу ушел.

Жительница Северной столицы лишилась велосипеда. Сотрудники полиции задержали ранее судимого безработного подозреваемого.

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