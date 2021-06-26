Злоумышленник в маске незаметно вытащил телефон из кармана петербургской студентки

Санкт-Петербург, 26 июня. Полицейские устанавливают личность предполагаемого похитителя. Инцидент произошел возле станции метро «Пионерская».

В отделение полиции обратилась 20-летняя студентка. Девушка пояснила, что у нее исчез iPhone, когда она стояла возле лотка с фруктами. Телефон лежал в кармане куртки. Заявительница подчеркнула, что никого подозрительного рядом не заметила. Пострадавшая оценила ущерб в 14 тысяч рублей, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Силовики просмотрели запись с камеры наблюдения. Правоохранители заметили, что к студентке приблизился мужчина в черной маске с разноцветным рюкзаком, а затем почти сразу ушел.

Жительница Северной столицы лишилась велосипеда. Сотрудники полиции задержали ранее судимого безработного подозреваемого.