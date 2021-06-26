Вор с татуировками и нарощенными ногтями украл телефон со стойки в офисе Петербурга

Санкт-Петербург, 26 июня. Неизвестный молодой мужчина с яркой внешностью ворвался в офис на Гражданском проспекте, украл со стойки телефон и сбежал.

Сотрудница офиса, ставшая свидетельницей преступления, обратилась с заявлением в отдел МВД по Калининскому району, передает источник ФАН в правоохранительных органах.

По ее словам, злоумышленник имел множество татуировок по всему телу и длинные нарощенные ногти. Полиция начала проверку.

Еще одна кража произошла в районе Дачного проспекта в Петербурге. Безработный уголовник украл велосипед у местной жительницы.