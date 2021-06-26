Безработный уголовник оставил без велосипеда жительницу Петербурга

Санкт-Петербург, 26 июня. Сотрудники полиции раскрыли кражу велосипеда. Ранее судимый подозреваемый задержан.

К стражам порядка обратилась петербурженка с заявлением о хищении велосипеда, оставленного в районе Дачного проспекта. Ущерб она оценила в 15 тысяч рублей, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Сотрудники полиции установили приметы возможного похитителя. Вечером возле дома на улице Лени Голикова наряд полиции обратил внимание на предполагаемого вора. Силовики задержали подозреваемого. Безработный горожанин ранее был судим по трем статьям УК РФ.

На территории элитного жилкомплекса произошла кража. Добычей злоумышленницы стали шесть декоративных кустов.