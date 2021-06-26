Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Вадим Бобиков

Санкт-Петербург, 26 июня. Ветеран военной службы Вадим Бобиков скончался в возрасте 97 лет. В субботу прошла церемония прощания с героем.

Бобиков вступил в ряды Красной армии 1 ноября 1941 года. По ходу Великой Отечественной войны он участвовал в боевых действиях на Ленинградском, Волховском, 3-м Прибалтийском и 3-м Украинском фронтах.

За свои заслуги ветеран был награжден орденами «Отечественной войны I и II степеней» и «Красной Звезды», а также удостоен звания «Почетный железнодорожник» и «Почетный работник Октябрьской железной дороги».

Бобиков принимал активное участие в жизни следственного управления Санкт-Петербурга. Правоохранители восхищались его мужеством, интеллектом и красноречием.