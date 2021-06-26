Кадры долгожданной ночной грозы в Петербурге появились в Сети

Санкт-Петербург, 26 июня. Гроза обрушилась на Северную столицу минувшей ночью. Очевидцы засняли на видео непогоду и опубликовали в социальных сетях.

Две молнии попали в вышку ЛЭП, из-за чего отключилось уличное освещение на юго-западе города, рассказали пользователи «ВКонтакте», написав комментарии в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербурга». К тому же ночью в городе усилился ветер. Разбушевавшаяся непогода не помешала выпускникам понаблюдать за бригом «Алые паруса».

Перед «водной» частью для парней и девушек организовали концерт на Дворцовой площади. По традиции в качестве ведущих выступили Иван Ургант и Дарья Александрова. Для выпускников спели Niletto, Ирина Дубцова, Jony, Cream Soda, Ваня Дмитриенко и другие музыкальные исполнители.