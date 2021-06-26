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Почти 40 тысяч выпускников посетили праздник «Алые паруса» в Петербурге

  /   Обновлено: 26 июня 2021 10:26
Общество
Почти 40 тысяч выпускников посетили праздник «Алые паруса» в Петербурге
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 26 июня. Петербургские выпускники отметили праздник «Алые паруса», который стартовал вечером 25 июня. Мероприятие посетили почти 40 тысяч вчерашних школьников.

В прошлые годы выпускники могли прийти на праздник с родителями, однако на этот раз в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой вход на «Алые паруса» разрешался только выпускникам Петербурга и Ленобласти. Вступающих во взрослую жизнь юношей и девушек поздравили со сцены популярные артисты. Например, для петербургских выпускников выступили Niletto, Светлана Лобода и группа Cream Soda.

После полуночи гости «Алых парусов» направились на набережные. Затем в честь выпускников прогремел салют, а в акваторию Невы вошел бриг «Россия» с алыми парусами, что стало кульминацией праздника, передает «Мир 24».

После «Алых парусов» на Северную столицу обрушилась гроза. Многие гости праздника попали под дождь.

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