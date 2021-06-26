Гром и молнии обрушились на Петербург после празднования «Алых парусов»

Санкт-Петербург, 26 июня. Сильный дождь вместе с молниями обрушились на Северную столицу сразу после завершения праздника выпускников «Алые паруса» и нескольких дней жары.

Как обещали синоптики, классическая для Петербурга погода пришла в город почти сразу после 35-градусной жары. Дождь начался практически в одно время с окончанием «Алых парусов». В небе сверкают молнии, а горожане рассказывают о сильном ветре и громе.

На протяжении всех выходных прогнозируется переменчивая погода. Так, несмотря на обещания синоптиков в виде 24–26 градусов тепла, периодически будут присутствовать грозы и дожди.

Традиционный праздник «Алые паруса» прошел в самом центре Петербурга. Мероприятие вели Иван Ургант и Дарья Александрова, а поздравить выпускников вышли многие российские звезды.