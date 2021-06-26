Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 июня 01:38
01:30
Политика
Байден согласился с приговором по делу об убийстве афроамериканца Флойда
01:17
Общество
Яркий праздник всех выпускников «Алые паруса» прошел в Санкт-Петербурге
01:15
Происшествия
Спасатели ликвидируют пожар в Приморском районе Петербурга
01:07
Общество
Заключительная часть праздника «Алые паруса» началась в Петербурге
01:05
Общество
NASA отправит крупный исследовательский вертолет на Марс
00:49
Общество
Регулярное употребление ледяной воды может привести к диарее
00:37
Происшествия
Самолет АН-225 Украины во время посадки на британскую авиабазу снес ограждение
00:17
Спорт
ПСЖ объявил о подписании контракта с братом Мбаппе
23:55
Спорт
Гонка «Формулы-1» 2023 года пройдет в Петербурге
23:31
Общество
Рэпер Джиган проведет боксерский поединок против Александра Емельяненко
Все новости

Яркий праздник всех выпускников «Алые паруса» прошел в Санкт-Петербурге

  /   Обновлено: 26 июня 2021 01:17
Общество
Яркий праздник всех выпускников «Алые паруса» прошел в Санкт-Петербурге
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 26 июня. Традиционный праздник «Алые паруса» завершился в Северной столице России. В центре Санкт-Петербурга развернулось красочное шоу.

Главная сцена мероприятия разместилась на Дворцовой площади. Праздник начался с музыкального концерта, участниками которого стали популярные артисты. Хедлайнером мероприятия стала певица Лобода, исполнившая сразу несколько треков. Вели праздник Иван Ургант и Дарья Александрова.

Хиты исполнили также группа Dabro, Анита Цой, Niletto, Cream Soda, Ирина Дубцова, Jony, Ваня Дмитриенко, Алина Астровская и Антон Лаврентьев. Поздравил выпускников губернатор Петербурга Александр Беглов.

Пандемия коронавируса в этом году внесла свои коррективы в празднование. В целях безопасности на Дворцовую площадь могли попасть только выпускники. Остальные жители города и всего мира имеют возможность наблюдать за шоу в Сети.

Кульминацией праздника традиционно стал выход в акваторию Невы брига «Россия». С Дворцовой набережной он прошел до Эрмитажа, после чего развернулся и направился к Троицкому мосту, где его пришвартовали.

История праздника начинается в 60-х годах прошлого века. Он получил свое название из-за популярного фильма «Алые паруса», где главные роли исполнили Василий Лановой и Анастасия Вертинская. После длительного перерыва его возродили в 2005 году, по инициативе правительства города.

Бриг с алыми парусами ранее был замечен на Неве. У стен Петропавловской крепости корабль готовился к ежегодному празднику.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Яркий праздник всех выпускников «Алые паруса» прошел в Санкт-Петербурге
алые паруса выпускники бриг
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru