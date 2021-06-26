Яркий праздник всех выпускников «Алые паруса» прошел в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, 26 июня. Традиционный праздник «Алые паруса» завершился в Северной столице России. В центре Санкт-Петербурга развернулось красочное шоу.

Главная сцена мероприятия разместилась на Дворцовой площади. Праздник начался с музыкального концерта, участниками которого стали популярные артисты. Хедлайнером мероприятия стала певица Лобода, исполнившая сразу несколько треков. Вели праздник Иван Ургант и Дарья Александрова.

Хиты исполнили также группа Dabro, Анита Цой, Niletto, Cream Soda, Ирина Дубцова, Jony, Ваня Дмитриенко, Алина Астровская и Антон Лаврентьев. Поздравил выпускников губернатор Петербурга Александр Беглов.

Пандемия коронавируса в этом году внесла свои коррективы в празднование. В целях безопасности на Дворцовую площадь могли попасть только выпускники. Остальные жители города и всего мира имеют возможность наблюдать за шоу в Сети.

Кульминацией праздника традиционно стал выход в акваторию Невы брига «Россия». С Дворцовой набережной он прошел до Эрмитажа, после чего развернулся и направился к Троицкому мосту, где его пришвартовали.

История праздника начинается в 60-х годах прошлого века. Он получил свое название из-за популярного фильма «Алые паруса», где главные роли исполнили Василий Лановой и Анастасия Вертинская. После длительного перерыва его возродили в 2005 году, по инициативе правительства города.

Бриг с алыми парусами ранее был замечен на Неве. У стен Петропавловской крепости корабль готовился к ежегодному празднику.