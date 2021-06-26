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Спасатели ликвидируют пожар в Приморском районе Петербурга

Происшествия
Спасатели ликвидируют пожар в Приморском районе Петербурга
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 26 июня. Пожар произошел на площади 8 «квадратов» в Приморском районе Петербурга. К ликвидации возгорания привлечены 15 спасателей и три единицы спецтехники, передали в местном МЧС.

Сообщение о происшествии поступило на пульт спасателей в 00:33 по Москве. Пожар произошел по адресу Серебристый бульвар, дом 24, корпус 2.

В квартире зафиксировано горение обстановки на площади 8 квадратных метров. Данные о пострадавших в результате происшествия уточняются.

Недавно также пожар произошел на Комендантском проспекте Петербурга. В ликвидации возгорания было задействовано 18 человек личного состава МЧС.

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мчс петербург приморский район
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