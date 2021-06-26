Заключительная часть праздника «Алые паруса» началась в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 июня. Корабль «Россия» с алыми парусами уже вошел в акваторию Невы. Финальное представление праздника начнется в ближайшее время.

Эпидемиологическая обстановка по COVID-19 заставила ввести организаторов дополнительные ограничения. В этом году на празднике могут присутствовать только выпускники школ. Акватория Невы в эту ночь закрыта для всех судов, кроме брига «Россия», участвующего в мероприятии. Всем поклонникам шоу власти Петербурга посоветовали наблюдать за процессом из дома.

Метрополитен Северной столицы в ночь на 26 июня будет работать круглосуточно. Часть станций закроется в период с 21:00 до 01:00.