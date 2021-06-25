Петербуржцам напомнили о круглосуточной работе метро во время «Алых парусов»

Санкт-Петербург, 25 июня. Жители и гости Петербурга могут пользоваться метрополитеном в ночь с 25 на 26 июня круглосуточно. В период проведения праздника «Алые паруса» поезда будут ездить без перерыва.

Некоторые станции метрополитена Северной столицы закрыли на вход и выход в 21:00 часов. Среди них второй вестибюль «Невского проспекта», первый и второй вестибюль «Спортивной», «Горьковская» и «Адмиралтейская». Они возобновят работу 26 июня в 01:00 часов.

Праздник «Алые паруса» для выпускников учебных заведений Петербурга и Ленинградской области начался на Дворцовой площади в 22:00 по московскому времени. В этом году власти города ввели ограничения, из-за которых посторонние не смогут попасть на торжество.