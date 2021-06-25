Праздник выпускников «Алые паруса» начался на Дворцовой площади в Петербурге

Санкт-Петербург, 25 июня. Выпускники учебных заведений Петербурга и Ленинградской области собрались на Дворцовой площади, где в 22:00 стартовал ежегодный праздник «Алые паруса».

Организаторы праздника в этом году решили ограничить число зрителей. Попасть на Дворцовую площадь смогли только выпускники. Для посторонних вход был закрыт.

На сцене «Алых парусов» в этом году выступят Светлана Лобода, Ирина Дубцова, Jony, Алина Астровская и другие артисты. Позже выпускники выйдут на набережную, где увидят пиротехническое шоу и корабль с алыми парусами.