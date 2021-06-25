Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 июня 01:38
01:30
Политика
Байден согласился с приговором по делу об убийстве афроамериканца Флойда
01:17
Общество
Яркий праздник всех выпускников «Алые паруса» прошел в Санкт-Петербурге
01:15
Происшествия
Спасатели ликвидируют пожар в Приморском районе Петербурга
01:07
Общество
Заключительная часть праздника «Алые паруса» началась в Петербурге
01:05
Общество
NASA отправит крупный исследовательский вертолет на Марс
00:49
Общество
Регулярное употребление ледяной воды может привести к диарее
00:37
Происшествия
Самолет АН-225 Украины во время посадки на британскую авиабазу снес ограждение
00:17
Спорт
ПСЖ объявил о подписании контракта с братом Мбаппе
23:55
Спорт
Гонка «Формулы-1» 2023 года пройдет в Петербурге
23:31
Общество
Рэпер Джиган проведет боксерский поединок против Александра Емельяненко
Все новости

Праздник выпускников «Алые паруса» начался на Дворцовой площади в Петербурге

  /   Обновлено: 25 июня 2021 22:10
2272
Общество
Праздник выпускников «Алые паруса» начался на Дворцовой площади в Петербурге
Невские Новости

Санкт-Петербург, 25 июня. Выпускники учебных заведений Петербурга и Ленинградской области собрались на Дворцовой площади, где в 22:00 стартовал ежегодный праздник «Алые паруса».

Организаторы праздника в этом году решили ограничить число зрителей. Попасть на Дворцовую площадь смогли только выпускники. Для посторонних вход был закрыт.

На сцене «Алых парусов» в этом году выступят Светлана Лобода, Ирина Дубцова, Jony, Алина Астровская и другие артисты. Позже выпускники выйдут на набережную, где увидят пиротехническое шоу и корабль с алыми парусами.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Праздник выпускников «Алые паруса» начался на Дворцовой площади в Петербурге
петербург алые паруса выпускники дворцовая площадь
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru