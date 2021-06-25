Движение трамваев на улице Дыбенко было парализовано из-за смерти пассажира

Санкт-Петербург, 25 июня. Один из пассажиров трамвая в Невском районе Петербурга умер на остановке «Искровский проспект», из-за чего произошел сбой в движении транспорта, сообщили очевидцы.

Медицинская карета скорой помощи была замечена на месте событий. По предварительным данным, одному из пассажиров трамвая стало плохо и он скончался на месте. Точная причина смерти пока не установлена.

Недавно в Невском районе произошло смертельное ДТП с участием трамвая. Один из очевидцев сообщил, что девушка переходила дорогу в наушниках и не услышала приближающегося транспорта.