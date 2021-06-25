Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 июня 01:38
01:30
Политика
Байден согласился с приговором по делу об убийстве афроамериканца Флойда
01:17
Общество
Яркий праздник всех выпускников «Алые паруса» прошел в Санкт-Петербурге
01:15
Происшествия
Спасатели ликвидируют пожар в Приморском районе Петербурга
01:07
Общество
Заключительная часть праздника «Алые паруса» началась в Петербурге
01:05
Общество
NASA отправит крупный исследовательский вертолет на Марс
00:49
Общество
Регулярное употребление ледяной воды может привести к диарее
00:37
Происшествия
Самолет АН-225 Украины во время посадки на британскую авиабазу снес ограждение
00:17
Спорт
ПСЖ объявил о подписании контракта с братом Мбаппе
23:55
Спорт
Гонка «Формулы-1» 2023 года пройдет в Петербурге
23:31
Общество
Рэпер Джиган проведет боксерский поединок против Александра Емельяненко
Все новости

Движение трамваев на улице Дыбенко было парализовано из-за смерти пассажира

  /   Обновлено: 25 июня 2021 22:02
Происшествия
Движение трамваев на улице Дыбенко было парализовано из-за смерти пассажира
wikipedia.org  /  Vyacheslav28 / CC BY-SA 4.0

Санкт-Петербург, 25 июня. Один из пассажиров трамвая в Невском районе Петербурга умер на остановке «Искровский проспект», из-за чего произошел сбой в движении транспорта, сообщили очевидцы.

Медицинская карета скорой помощи была замечена на месте событий. По предварительным данным, одному из пассажиров трамвая стало плохо и он скончался на месте. Точная причина смерти пока не установлена.

Недавно в Невском районе произошло смертельное ДТП с участием трамвая. Один из очевидцев сообщил, что девушка переходила дорогу в наушниках и не услышала приближающегося транспорта.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Движение трамваев на улице Дыбенко было парализовано из-за смерти пассажира
смерть пассажир сбой травмай
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru