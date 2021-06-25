Молодого мигранта зарезали в день рождения после ссоры в петербургском кафе

Санкт-Петербург, 25 июня. Именинник погиб в свой праздник в Кировском районе Петербурга. Убийцей оказался приглашенный на юбилей гость. Полиция ищет подозреваемого.

Преступление было совершено возле восточного ресторана на проспекте Маршала Жукова. Там было обнаружено тело 25-летнего уроженца Узбекистана. Его убили в его день рождения.

По данным следствия, погибший встретился в кафе с 21-летним знакомым. Во время застолья разгорелся скандал. Подозреваемый вытащил нож и ударил именинника в грудь. После чего скрылся на автомобиле Lada.

Похожая трагедия произошла ранее в Дзержинском, сообщал ФАН. Подмосковного предпринимателя зарезали у кафе. Убийцей оказался оказался 39-летний местный житель. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Убийство».