Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 июня 11:59
11:57
Происшествия
Силовики разбираются в смерти младенца из неблагополучной семьи в Электростали
11:55
Политика
Евросоюз продлил экономические санкции против России на полгода
11:55
Происшествия
В Казани эвакуировали многоэтажный дом, жилец которого угрожает взорвать гранату
11:49
Армия
В Sohu рассказали, почему новейшая подлодка ВМФ РФ «Князь Олег» наводит ужас на США
11:48
Экономика
Операторами финансовых услуг решили стать банки и брокеры
11:46
Общество
Израиль вернулся к обязательному ношению масок в закрытых пространствах
11:46
Политика
Президент Китая анонсировал встречу с Путиным
11:45
Происшествия
Транспортная прокуратура начала проверку после экстренной посадки SSJ-100 в Краснодаре
11:41
Происшествия
Силовики готовятся к штурму квартиры, где заперся с гранатой житель Казани
11:40
Общество
Экологи рассказали, как Дагестан загрязняет Каспийское море
Все новости

«Мерседес» протаранил магазин на проспекте Космонавтов в Петербурге

  /   Обновлено: 25 июня 2021 11:27
Происшествия
«Мерседес» протаранил магазин на проспекте Космонавтов в Петербурге
wikipedia.org  /  55sky55 / CC BY-SA 4.0

Санкт-Петербург, 25 июня. Автомобиль «Мерседес» врезался в супермаркет в Северной столице. О пострадавших не сообщается.

Инцидент произошел на проспекте Космонавтов. Водитель за рулем иномарки въехал в здание гипермаркета. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Похожий инцидент произошел ранее в Туле, сообщал ФАН. Мужчина на электроскутере протаранил витрину в торговом центре. В результате происшествия никто не пострадал. Поврежденными оказались лишь некоторые товары.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / «Мерседес» протаранил магазин на проспекте Космонавтов в Петербурге
дтп машина гипермаркет
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru