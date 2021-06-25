«Мерседес» протаранил магазин на проспекте Космонавтов в Петербурге

Санкт-Петербург, 25 июня. Автомобиль «Мерседес» врезался в супермаркет в Северной столице. О пострадавших не сообщается.

Инцидент произошел на проспекте Космонавтов. Водитель за рулем иномарки въехал в здание гипермаркета. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Похожий инцидент произошел ранее в Туле, сообщал ФАН. Мужчина на электроскутере протаранил витрину в торговом центре. В результате происшествия никто не пострадал. Поврежденными оказались лишь некоторые товары.