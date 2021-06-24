Массовое ДТП с участием пяти автомобилей произошло в Петербурге

Санкт-Петербург, 24 июня. Массовая авария произошла на улице Кантемировской в Петербурге, одна из машин опрокинулась на бок.

Авария с участием пяти машин произошла в Санкт-Петербурге на улице Кантемировской около дома 17. Отмечается, что один из автомобилей перевернулся на бок. Корреспондент Федерального агентства новостей прислал видео с места происшествия. Информации о пострадавших в результате ДТП нет.

Ранее сообщалось, что страшная авария произошла в Крыму. В результате ДТП перевернулся микроавтобус, в салоне которого находились дети.