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Массовое ДТП с участием пяти автомобилей произошло в Петербурге

  /   Обновлено: 24 июня 2021 23:57
Происшествия
Массовое ДТП с участием пяти автомобилей произошло в Петербурге
pixabay.com

Санкт-Петербург, 24 июня. Массовая авария произошла на улице Кантемировской в Петербурге, одна из машин опрокинулась на бок.

Авария с участием пяти машин произошла в Санкт-Петербурге на улице Кантемировской около дома 17. Отмечается, что один из автомобилей перевернулся на бок. Корреспондент Федерального агентства новостей прислал видео с места происшествия. Информации о пострадавших в результате ДТП нет.

Ранее сообщалось, что страшная авария произошла в Крыму. В результате ДТП перевернулся микроавтобус, в салоне которого находились дети.

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