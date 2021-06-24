В Петербурге скончался двухмесячный сын депутата ЗакСа Алексея Цивилева

Санкт-Петербург, 24 июня. Сын депутата петербургского ЗакСа Алексея Цивилева скончался в четверг. Эту информацию подтвердил сам парламентарий.

Ребенку депутата не исполнилось и трех месяцев. Как подчеркнул Цивилев, мальчик заболел коронавирусной инфекцией еще в утробе матери. После этого у него начали появляться осложнения.

Рекомендуемую частоту ревакцинации от коронавирусной инфекции назвал профессор вирусологии Университета Рединга в Великобритании Йен Джонс. Как сообщалось ранее, повторную прививку от заболевания нужно делать ежегодно.