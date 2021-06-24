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В Петербурге скончался двухмесячный сын депутата ЗакСа Алексея Цивилева

  /   Обновлено: 24 июня 2021 16:11
Общество
В Петербурге скончался двухмесячный сын депутата ЗакСа Алексея Цивилева
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 24 июня. Сын депутата петербургского ЗакСа Алексея Цивилева скончался в четверг. Эту информацию подтвердил сам парламентарий. 

Ребенку депутата не исполнилось и трех месяцев. Как подчеркнул Цивилев, мальчик заболел коронавирусной инфекцией еще в утробе матери. После этого у него начали появляться осложнения.

Рекомендуемую частоту ревакцинации от коронавирусной инфекции назвал профессор вирусологии Университета Рединга в Великобритании Йен Джонс. Как сообщалось ранее, повторную прививку от заболевания нужно делать ежегодно.

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закс цивилев коронавирус
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