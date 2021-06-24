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Производитель кондитерских изделий приобрел завод PepsiCo в Петербурге

  /   Обновлено: 24 июня 2021 16:06
Экономика
Производитель кондитерских изделий приобрел завод PepsiCo в Петербурге
pixabay.com

Санкт-Петербург, 24 июня. Производитель газированных напитков и соков PepsiCo продал свой неиспользуемый завод в Красногвардейском районе Петербурга фирме «Карат Плюс», известной по тортам и пирожным.

Покупка производственно-складского комплекса PepsiCo совместно с его большими мощностями поможет увеличить объемы производства, отметили в компании. Сумма сделки при этом не раскрывается.

Новый владелец получил комплекс зданий площадью примерно 10 тысяч квадратных метров и земельный участок. Основная производственная площадка завода PepsiCo на Парнасе продолжит функционировать без изменений.

На территории Северной столицы ожидается строительство в рамках крупного инвестиционного проекта. Создание инновационного квартала на месте промзоны «Горская» будет представлять интерес как для бизнеса, так и обычных граждан.

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