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Петербуржцев предупредили о грозах и сильном ветре в ближайшие часы

  /   Обновлено: 24 июня 2021 15:53
Общество
Петербуржцев предупредили о грозах и сильном ветре в ближайшие часы
Невские Новости  /  Петр Мелихов

Санкт-Петербург, 24 июня. Грозы и ливни, сопровождающиеся усилениями ветра, накроют Петербург в ближайшее время. Об этом предупредили в ГУ МЧС России по региону.

Погодные условия в Северной столице могут заметно ухудшиться 24 июня. По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в городе возможны грозы и ливни.

При этом порывы ветра могут усиливаться до 18 метров в секунду. В связи с такими погодными условиями петербуржцам рекомендовали соблюдать меры безопасности.

В некоторых районах Петербурга ранее уже прошел дождь. В городе стало заметно прохладнее после длительного периода аномальной жары.

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мчс петербург грозы
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