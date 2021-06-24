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Электричество в Калининском и Красногвардейском районах Петербурга восстановлено

  /   Обновлено: 24 июня 2021 01:18
Происшествия
Электричество в Калининском и Красногвардейском районах Петербурга восстановлено
Невские Новости  /  Петр Мелихов

Санкт-Петербург, 24 июня. Специалисты восстановили электроснабжение в жилых домах в Калининском и Красногвардейском районах Санкт-Петербурга.

Ранее 256 домов остались без электричества из-за пожара на подстанции. Об этом сообщили в комитете по энергетике города, передает ТАСС.

«По городу электроснабжение восстановлено. Сейчас проводим контрольные объезды, чтобы проверить, остались ли не включенные дома», — сказано в сообщении.

Ранее петербуржцы сообщили о возгорании трансформатора на севере города. Происшествие произошло во Всеволожском районе Ленинградской области. Пожар произошел на подстанции из-за разгерметизации трансформатора.

Жители ЖК «Новая Охта» и Гражданского проспекта жалуются на отсутствие света. Также в «Новой Охте» нет мобильной связи. Очевидцы сообщили, что Мурино и проспект Просвещения остались без электричества. Воды в районах нет, заявили жители.

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электричество возгорание подстанция
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