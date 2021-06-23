Площадь возгорания на Северной ТЭЦ в Петербурге составила 50 квадратных метров

Санкт-Петербург, 23 июня. Емкость с горючей жидкостью загорелась на северной ТЭЦ в Петербурге. Площадь возгорания, по данным Федерального агентства новостей, составила 50 квадратных метров.

Петербуржцы ранее сообщили о мощном возгорании на ТЭЦ на Парнасе. На отсутствие электричества после этого пожаловались жильцы домов на Гражданском проспекте и ЖК Новая охта. В упомянутом ЖК также отсутствует мобильная связь.

Без света остались проспект Просвещения и Мурино. Из-за инцидента на ТЭЦ возникли сбои в работе петербургского метрополитена.