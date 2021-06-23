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Аномальная жара в СЗФО не помешала службе росгвардейцев

  /   Обновлено: 23 июня 2021 11:13
Общество
Аномальная жара в СЗФО не помешала службе росгвардейцев
rosguard.gov.ru  /  Пресс-служба Росгвардии

Санкт-Петербург, 23 июня. Бойцы подразделений Северо-Западного округа Росгвардии несут службу, несмотря на аномальную жару. В некоторых регионах температура воздуха достигает 35 градусов по Цельсию.

Командование приняло дополнительные меры для сохранения здоровья личного состава — сокращена продолжительность смен и увеличены перерывы караулов. Патрули обеспечили дополнительным запасом питьевой воды, военнослужащим поручили оказывать помощь гражданам, пострадавшим из-за погодных условий.

Исключены большие физические нагрузки, пребывание под прямыми солнечными лучами во время подготовки сведено до минимума. В местах учебы и повседневной деятельности усилили дежурство медиков, повышен контроль питьевого режима, сообщает пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии.

На время проведения чемпионата Европы по футболу в Петербург были прикомандированы 1146 сотрудников Росгвардии. Их обеспечивают трехразовым питанием, которое подвозят к месту службы.

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росгвардия жара сзфо
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