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Пенсионерка из Петербурга отдала аферистам 7 млн рублей

  /   Обновлено: 23 июня 2021 10:47
Происшествия
Пенсионерка из Петербурга отдала аферистам 7 млн рублей
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 23 июня. Пожилая жительница Санкт-Петербурга стала очередной жертвой телефонных мошенников. Аферисты представились работниками Центробанка и вынудили женщину перевести им круглую сумму.

Неприятная история случилась в Московском районе, на улице Решетникова. О краже крупной суммы денег в полицию обратилась сама пострадавшая, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Как оказалось, неизвестные преступники представились сотрудниками Центробанка РФ. Они напугали пенсионерку, что все ее накопления скоро сгорят, поэтому их срочно надо «спасать». Для этого предприимчивые граждане предложили пожилой петербурженке снять деньги со своего счета в банке и перевести их на указанные жуликами реквизиты. Также мошенники велели женщине взять кредит и перевести денежные средства туда же. Всего пенсионерка лишилась 7 млн рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

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санкт-петербург мошенники деньги пенсионерка аферисты
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