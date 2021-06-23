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Матчи Евро-2020 в Петербурге планируют провести с 50% заполняемостью

Евро 2020
Матчи Евро-2020 в Петербурге планируют провести с 50% заполняемостью
Невские Новости

Санкт-Петербург, 23 июня. Власти Санкт-Петербурга надеются, что оставшиеся матчи Евро-2020 на «Газпром Арене» пройдут с 50% заполняемостью. Об этом заявил вице-губернатор Борис Пиотровский.

Несмотря на рост числа заболевших коронавирусом нового типа, город продолжает неустанно обеспечивать безопасность здоровья спортсменов и фанатов. Власти действуют в соответствии с требованиями УЕФА и Роспотребнадзора. Пиотровский отметил, что Северная столица взяла на себя обязанности, которые будут выполняться до конца чемпионата Европы, передает ТАСС.

На петербургском стадионе «Газпром Арена» пройдут еще два матча в рамках первенства: игра третьего тура группового этапа между Швецией и Польшей 23 июня и матч четвертьфинала.

Сборная России покинула Евро-2020, заняв четвертую строчку в своей группе. Спортивные эксперты в рамках пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» рассказали, как можно спасти отечественный футбол.

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футбол евро-2020 газпром арена
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