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Петербург столкнулся с дефицитом вентиляторов на фоне жары

  /   Обновлено: 22 июня 2021 15:23
Экономика
Петербург столкнулся с дефицитом вентиляторов на фоне жары
pixabay.com

Санкт-Петербург, 22 июня. Полки с вентиляторами опустели в магазинах Санкт-Петербурга. Жители Северной столицы массово скупают их из-за стоящей в городе жары.

Петербуржцы делятся фотографиями пустых полок в социальных сетях. Продавцы в свою очередь подтверждают дефицит. По их словам, партия из семи-десяти штук расходится за десять минут. На витринах остаются только лишь японские вентиляторы циркулярного типа, стоимость которых составляет около 38 тысяч рублей.

Аномальная жара продлится в Петербурге еще несколько дней. Столбики термометров стабильно находятся на отметке выше 30 градусов. Температура воздуха в городе продолжает устанавливать новые исторические максимумы.

Как ранее сообщил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус, 22 июня в Петербурге ожидается очередной температурный рекорд. Столбики термометров в городе днем достигнут +35 градусов, а в Ленинградской области — +36 градусов.

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санкт-петербург торговля жара вентиляторы
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