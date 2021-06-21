Пивоваров предстанет перед судом по административному делу 23 июня

Санкт-Петербург, 21 июня. Суд Василеостровского района рассмотрит административное дело в отношении арестованного Андрея Пивоварова.

Правоохранители считают, что псевдоактивист не внес в соответствующий реестр организацию-иноагента. Речь идет об «Открытом Петербурге» (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента).

Пивоварову грозит штраф в размере 300 тысяч рублей. В настоящее время фигурант находится под арестом в Краснодаре. Ранее ему было предъявлено обвинение по статье об участии в деятельности нежелательной организации.