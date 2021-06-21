Отопление включили в домах Петербурга на фоне аномальной жары

Санкт-Петербург, 21 июня. Центральное отопление включилось в нескольких домах Адмиралтейского района Северной столицы на фоне 30-градусной жары.

Батареи стали теплыми в нескольких домах на улицах Декабристов и Казанской, а также на переулке Пирогова. Причиной временного включения стала промывка системы центрального отопления, объяснили в управляющей компании «Жилкомсервис №2 Адмиралтейского района».

Аномальная жара наблюдается в Северной столице уже несколько дней. Температура воздуха на территории города достигает 30–33 градусов выше нуля. Горожанам рекомендуется избегать нахождения на открытом солнце.