Купающиеся в фонтане Летнего сада дети возмутили жителей Петербурга

Санкт-Петербург, 21 июня. Жители Санкт-Петербурга активно обсуждают вопрос купания детей в фонтане Летнего сада. Сообщения появились в социальных сетях.

Одна горожанка выразила недовольство относительно купания ребят в фонтане. Она написала, что Летний сад является не тем местом, где хотелось бы видеть голых малышей. Многие жители Северной столицы согласились с таким мнением.

Родителям напомнили, что в фонтанах размножаются опасные бактерии.

Причиной купания детей в фонтане могла стать сильная жара. Накануне столбики термометров в Петербурге показали более +30 градусов, 21 июня максимальная температура может достигнуть +34 градусов.