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Роман Доценко провел прием граждан и поставил их обращения на контроль

  /   Обновлено: 18 июня 2021 12:35
Общество
Роман Доценко провел прием граждан и поставил их обращения на контроль
пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Санкт-Петербург, 18 июня. Первый заместитель Северо-Западного транспортного прокурора Роман Доценко пообщался с жителями городов РФ в режиме видеоконференции.

Большая часть обращений касалась соблюдения прав пассажиров железнодорожного транспорта, трудовых прав и санитарных норм, а также природоохранного законодательства.

Среди поставленных задач оказался пешеходный переход через железнодорожные пути на станции Мурманск, на котором ранее образовались выбоины и коррозия. Повреждения мешают пассажирам передвигаться по конструкции. Жительница Архангельска, в свою очередь, пожаловалась на отсутствие в помещении медучреждения ООО «Поликлиника авиаторов» оборудования по обеззараживанию воздуха.

Также к Доценко обратился капитан одного из самоходных паромов. Он заметил, что на пролетах железнодорожного моста, расположенного через реку Печору, установлены не соответствующие законам навигационные знаки. Вскоре после сообщения на указанное место выехал и.о. Печорского транспортного прокурора Антон Еремеев, который подтвердил факт нарушений.

Зампрокурора пообещал, что лично проверит работу коллег по устранению проблем граждан. Доценко назначен на новую должность Указом президента Российской Федерации от 07.06.2021. Он имеет знаки отличия «За безупречную службу» и «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации».

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