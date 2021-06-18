Следствие будет ходатайствовать о домашнем аресте для Резника

Санкт-Петербург, 18 июня. Суд 18 июня изберет меру пресечения для Максима Резника. По данным его Telegram-канала, СК намерен добиться для депутата домашнего ареста.

Минувшую ночь член петербургского ЗакСа провел в изоляторе. Резник подозревается в незаконном обороте наркотиков.

Правоохранители ранее получили информацию о городской квартире, в которой производят наркотики. В ходе рейда в помещении действительно были найдены запрещенные вещества. В квартире-нарколаборатории силовики встретили депутата Резника.