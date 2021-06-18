Депутат Резник доставлен в СК на продолжение допроса по делу о наркотиках

Санкт-Петербург, 18 июня. Депутат Законодательного собрания города Максим Резник прибыл на продолжение допроса по делу о наркотиках в Следственный комитет.

Вчера в загородном доме Резника прошли обыски. Парламентарий является подозреваемым по уголовному делу о незаконном сбыте наркотиков, возбужденному после рейда в мастерской художника Ивана Дорофеева.

Накануне депутата задержали и доставили в Следственный комитет. Резник отказался отвечать на вопрос корреспондента ФАН об употреблении наркотиков.