Историк Соколов обжаловал приговор по делу об убийстве аспирантки

Санкт-Петербург, 18 июня. Осужденный историк Олег Соколов подал апелляцию на приговор суда по делу об убийстве и расчленении студентки.

Городской суд Санкт-Петербурга планирует рассмотреть жалобы заявителя в середине июля. Об этом сообщил адвокат Олега Соколова.

Ранее Соколову отказали в удовлетворении иска о защите чести и достоинства. Осужденный за убийство аспирантки требовал признать недостоверными сведения, которые были представлены в фильме «Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона».

Историк Олег Соколов был приговорен Октябрьским судом к наказанию в виде лишения свободы сроком 12,5 лет в исправительной колонии строгого режима.