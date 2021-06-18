Число коворкингов в Петербурге выросло на 30% по сравнению с прошлым годом

Санкт-Петербург, 18 июня. Специалисты зафиксировали большой прирост коворкинг пространств за время пандемии COVID-19. Их может стать еще больше к концу текущего года, сообщили исследователи компании Maris.

Всего, по некоторым данным, в Санкт-Петербурге открыто почти 60 коворкингов в формате офисов и бизнес-центров. Большинство из них располагаются в сердце Северной столицы. Почти 60% таких офисов и бизнес-инкубаторов находятся в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Московском районах. За последний год количество мест для работы выросло почти на 30%.

Ранее стало известно, что в России может появиться новая ступень образования. Время обучения по рабочим специальностям сократят до двух лет, более технологичным навыкам будут обучать три года.