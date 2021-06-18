Репетиции прохода брига с алыми парусами начались в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, 18 июня. Бриг «Россия» начал репетировать проход на «Алые паруса» в Санкт-Петербурге.

Главный символ праздника выпускников бриг «Россия» сейчас впервые примеряет ярко-алые паруса. Площадь алых парусов для главного символа праздника выпускников составляет почти 1 тысячу квадратных метров.

Пока организаторы не раскрывают главных гвоздей программы, сохраняя интригу для самого яркого дня этого лета. Подготовка к празднику подошла к своей кульминации. Известный бриг с алыми парусами жители культурной столицы уже заметили в акватории Невы.