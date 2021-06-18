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Пожарные ликвидировали возгорание в Выборгском районе Петербурга

Происшествия
Пожарные ликвидировали возгорание в Выборгском районе Петербурга
pixabay.com

Санкт-Петербург, 18 июня. Сообщение о пожаре в Выборгском районе Санкт-Петербурга по адресу поселок Парголово, Центральная улица, дом 218 поступило 17 июня в 21:52.

Возгорание произошло в одноэтажном жилом доме. По данным регионального ГУ МЧС, в 00:43 пожар был полностью ликвидирован. В его тушении участвовало 3 единицы спецтехники и 15 человек. Данные о пострадавших отсутствуют.

Недавно крупный пожар произошел в Москве на заводе по переработке лома. По последним данным, спасатели полностью ликвидировали возгорание.

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Все новости / Происшествия / Пожарные ликвидировали возгорание в Выборгском районе Петербурга
пожар парголово выборгский район
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