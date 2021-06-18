Власти Петербурга ввели штраф за нарушение правил парковки во дворах

Санкт-Петербург, 18 июня. Размер штрафа за неправильную парковку в Петербурге составит от 5 до 500 тысяч рублей. Соответствующий закон подписан губернатором Александром Бегловым.

Он ужесточает наказание за нарушение правил парковки. Это касается тех, кто оставляет автомобили на газонах, различных площадках и пешеходных дорожках. Для простых автомобилистов максимальный размер штрафа составит 5 тысяч рублей, должностным лицам придется заплатить до 40 тысяч рублей, юридическим лицам — до 500 тысяч рублей.

Составлением протоколов будет заниматься Государственная административно-техническая инспекция. Всего за последнюю неделю петербургские власти подписали три городских закона, пять новых постановлений и 29 постановлений правительства Петербурга.

Ранее в Петербурге на территории четырех торговых центров прошли рейды. Расположенные там объекты проверили на соблюдение противоэпидемиологических мер.